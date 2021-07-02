Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

У Зеленского не подтвердили прекращение переговоров с Москвой по встрече с Путиным.
Заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что никаких конкретных переговоров по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина на данный момент не ведется, является психологической уловкой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
В комментарии РБК-Украина он не подтвердил информацию из Кремля, согласно которой, нет никакой конкретики по вопросам организации переговоров Зеленского и Путина. При этом подобное заявление является исключительно психологической уловкой со стороны Москвы.
"Это банальные психологические уловки россиян", - подчеркнул Михаил Подоляк.Читайте такжеФлаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского
Напомним, в пятницу, 7 июля, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского на данный момент нет. Слова Зеленского о том, что украинцы и русские не являются "одним народом" также не способствуют прогрессу в рамках переговорного процесса.
Встреча Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил о том, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по поводу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что переговоры об организации встречи Путина и Зеленского действительно идут. Кремль в дискуссии представляет замглавы АП РФ Дмитрий Козак.
- Российский президент Владимир Путин 30 июня обвинил Зеленского в том, что он, дескать, сдал Украину под внешнее управления Запада. Путин не видит смысла проводить встречу с Зеленским, однако готов к реализации таких переговоров.
- Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что он готов к переговорам с Путиным. Однако встреча может состояться только в том случае, если глава Кремля действительно настроен на урегулирование конфликта.