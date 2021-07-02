Срыв встречи Зеленского и Путина: на Банковой объяснили заявления Кремля

У Зеленского назвали "банальными уловками" заявления по поводу срыва встречи с Путиным / УНИАН

Заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что никаких конкретных переговоров по поводу встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина на данный момент не ведется, является психологической уловкой. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии РБК-Украина он не подтвердил информацию из Кремля, согласно которой, нет никакой конкретики по вопросам организации переговоров Зеленского и Путина. При этом подобное заявление является исключительно психологической уловкой со стороны Москвы.

"Это банальные психологические уловки россиян", - подчеркнул Михаил Подоляк.Читайте такжеФлаг Украины над Госдумой РФ и гривна в Москве: у Путина ответили на резонансные слова Зеленского

Напомним, в пятницу, 7 июля, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского на данный момент нет. Слова Зеленского о том, что украинцы и русские не являются "одним народом" также не способствуют прогрессу в рамках переговорного процесса.

Встреча Зеленского и Путина