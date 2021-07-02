Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

На данный момент нет конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского - Песков / Reuters

В Кремле считают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского, отрицающее точку зрения Москвы, согласно которой украинцы и русские якобы являются "одним народом", не способствует проведению российско-украинской встречи на уровне глав государств. При этом на данный момент нет никаких предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что слова Зеленского о том, что украинцы и русские – два разных народа, не способствуют проведению встречи Путина с президентом Украины.

"(Слова Зеленского, - ред.) никак не укладываются в процесс подготовки встречи (президентов России и Украины, - ред.)", - считает Песков.

Также он уточнил, что сейчас нет конкретных переговоров по вопросу проведения встречи Зеленского и Путина.Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной"

"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Встреча Зеленского и Путина