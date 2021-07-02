Украинцы и русские – не один народ: в Кремле разразились заявлением о встрече Путина и Зеленского

В Москве недовольны заявлением Зеленского о том, что украинцы и русские являются разными народами.
В Кремле считают, что заявление президента Украины Владимира Зеленского, отрицающее точку зрения Москвы, согласно которой украинцы и русские якобы являются "одним народом", не способствует проведению российско-украинской встречи на уровне глав государств. При этом на данный момент нет никаких предметных переговоров по встрече Путина и Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что слова Зеленского о том, что украинцы и русские – два разных народа, не способствуют проведению встречи Путина с президентом Украины.
"(Слова Зеленского, - ред.) никак не укладываются в процесс подготовки встречи (президентов России и Украины, - ред.)", - считает Песков.
Также он уточнил, что сейчас нет конкретных переговоров по вопросу проведения встречи Зеленского и Путина.Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной"
"Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Встреча Зеленского и Путина
- Президент Украины Владимир Зеленский в мае говорил о том, что Киев уже ведет переговоры с Москвой по поводу проведения встречи с российским главой государства Владимиром Путиным.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что переговоры по поводу организации встречи главы РФ Путина с президентом Украины Зеленским действительно идут. На данном направлении по линии Москвы работает замглавы Администрации президента Дмитрий Козак.
- 30 июня в ходе прямой линии Путин заявил, что он не отказывается от встречи с Зеленским. Однако он обвинил президента Украины в том, что украинский гарант якобы сдал страну под внешнее управление Запада и подчеркнул отсутствие целесообразности такой встречи с точки зрения Кремля. Кроме того, Путин назвал украинцев и россиян "одним народом".
- Украинский президент Владимир Зеленский в ответ сказал, что он готов к встрече с Путиным в том случае, если глава Кремля действительно заинтересован в урегулировании российско-украинского конфликта. При этом он сказал, что если бы украинцы и русские были бы "одним народом", то в Москве все пользовались бы гривной, а над Госдумой РФ находился желто-голубой флаг.