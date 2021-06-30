"Вопросы решаются в Вашингтоне": Путин объяснил, почему не спешит встречаться с Зеленским

Владимир Путин рассказал о вероятности встречи с Владимиром Зеленским / УНИАН

Президент России Владимир Путин заявил о том, что президент Владимир Зеленский якобы отдал Украину под полное внешнее управление.

Об этом он заявил в ходе ответов на вопросы во время прямой линии говоря о перспективах встречи с Зеленским. "Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Вопросы решаются в Вашингтоне, частично в Париже", - считает Путин.

В то же время он отметил, что не отказывается этой встречи с Зеленским.

"Но нужно понять, какое у нее будет наполнение", - сказал президент РФ.

Отметим, что Путин снова повторил свою мантру о том, что украинцы и русские являются "одним народом".

Реклама

"Я вообще считаю, что российский и украинский - один народ", - заявил президент РФ.

В то же время он уверен в том, что руководство Украины явно недружественно по отношению к РФ.

Путин также сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения и возмутился тем, что русские не указаны как коренной народ Украины в законопроекте, который подал Зеленский.

Читайте такжеВ РФ объяснили, почему Путин будет искать повод для срыва встречи с Зеленским

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

Позднее Зеленский заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.