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Борьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным

29 сентября 2021, 10:27
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Зеленский не ждет "доброй воли" Путина и готов вести переговоры с позиции силы, сказал Дмитрий Кулеба.

Путин, Зеленский
Зеленский будет жестко защищать национальные интересы Украины на переговорах с Путиным - Кулеба / УНИАН, Reuters

Киев продолжает работу над организацией возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Целью украинского государства является прекращение гибели военных и людей, а также возвращение оккупированных Крыма и Донбасса. Российского лидера ожидает сложный разговор, так как украинский гарант планирует диалог с позиции силы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В комментарии РБК-Украина он сказал, что Киев ставит перед собой задачу установления справедливого мира на Донбассе, прекращения гибели людей и возвращения оккупированных ОРДЛО и Крыма.

По его словам, если встреча Зеленского и Путина все-таки состоится, для главы Кремля это будет сложный разговор, так как украинский гарант намерен вести жесткие переговоры с целью защиты национальных интересов Украины.

"Если такой разговор тет-а-тет состоится, я убежден, что президент Зеленский будет вести его с наступательных позиций. Для Владимира Путина это будет сложный разговор, ведь президент Украины очень хорошо знает наши "красные линии" и будет жестко защищать национальные интересы Украины", - утверждает Кулеба.

Дипломат также отметил, что Зеленский не ждет "доброй воли" Путина, а намерен навязать повестку дня переговоров, которая выгодна Киеву.

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При этом Украина продолжает работу на дипломатическом фронте с целью возвращения украинских территорий на своих условиях.

"Украина ведет активную дипломатическую борьбу за возвращение Донбасса и Крыма на украинских условиях. Мы активно работаем с партнерами над организацией нормандского саммита и в целом созданием условий, которые заставят Кремль пойти на серьезные переговоры по прекращению агрессии", - добавил Кулеба.Читайте такжеСаммит с Меркель в обмен на "уступки" по Донбассу: у Путина разразились требованием к Украине

Также он уточнил, что встреча Зеленского с канцлером ФРГ Меркель в Киеве, которая состоялась 22 августа, положительно отразилась на планах Киева по переговорам в рамках нормандского формата.

"Именно после них мы начали новый этап активной дипломатической работы по подготовке нормандского саммита и хотим провести его еще при участии Ангелы Меркель", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в мае сделал заявление о том, что Киев уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что Кремль не ведет с Банковой конкретного диалога по поводу встречи Путина и Зеленского.

В Офисе президента опровергли слова Пескова по встрече Зеленского и Путина, подчеркнув, что подобную риторику можно трактовать как "банальную психологическую уловку" со стороны Москвы.

Путин обвинял Зеленского в, дескать, "сдаче Украины под внешнее управление Запада". Он сказал, что из-за этого он не видит смысла вести переговоры с Зеленским.

Зеленский говорил, что он готов к встрече с Путиным. Однако переговоры пройдут в том случае, если Россия настроена на конструктивный диалог с Украиной и намерена приложить усилия к разрешению конфликта двух государств.

23 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что встреча президента РФ Владимир Путин и главы украинского государства Владимира Зеленского, "безусловно" состоится. Мероприятие состоится тогда, когда появится переговорная повестка лидеров двух стран.

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новости России Владимир Зеленский МИД Украины Владимир Путин Дмитрий Кулеба новости Украины
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