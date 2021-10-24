"Помешать сближению Украины с НАТО – невозможно": у Путина приняли курс Киева на Запад

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, это невозможно - Песков / Reuters

Россия не в силах оказать противодействие сближению Украины с НАТО. Однако Москва может минимизировать подобные последствия для российского государства, и в случае реализации такого сценария "будет сделано все, что необходимо". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В эфире телеканала Россия 1 он рассказал о том, что у Москвы нет возможностей для того, чтобы не допустить более масштабного сотрудничества Украины с НАТО. Однако российские власти намерены реализовать комплекс мер, который должен минимизировать последствия для РФ в случае запуска подобного сценария.Читайте также"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

"Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что - продолжись дальше сближение Украины и НАТО - в России будет сделано все, что необходимо", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Сотрудничество Украины и НАТО

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о том, что на территории Украины якобы уже создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые, как утверждает он, дескать, на самом деле являются "базами НАТО". По словам главы государства, он уже договорился с Путиным о совместном реагировании на подобные явления для того, чтобы не допустить появления иностранных войск на границе российского и белорусского государств.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что совместные военные учения России и Беларуси являются ответом на, дескать, "размещение войск НАТО в Украине". При этом возможное появление войск Североатлантического альянса на украинской территории в Москве воспримут в качестве "пересечения красных линий".

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в Киев примет самостоятельные решения по поводу того, какие действия следует предпринять, чтобы обеспечить безопасность Украины и Европы. Он добавил, что "красные линии" Москвы ограничиваются территорией российского государства.