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НАТО начеку: Столтенберг отреагировал на действия РФ у границ Украины

15 ноября 2021, 06:40

Североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов реагировать на изменения ситуации.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг отреагировал на действия РФ возле границ Украины / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе Украины и России и готов реагировать на изменения обстановки.

"Мы внимательно наблюдаем за необычными передвижениями российских войск на границе с Украиной", - сказал Столтенберг в эфире программы Axios on HBO.

По словам генсека НАТО, Альянс начеку и готов к любому развитию ситуации.

В то же время Столтенберг признал, что Украина разочарована тем, что ранее данное обещание о присоединении страны к плану действий по членству в НАТО "для защиты от России" еще не выполнено. Он добавил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его.

Что происходит на российско-украинской границе

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

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В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. В своем обращении глава государства подчеркнул, что украинская армия готова дать отпор.

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