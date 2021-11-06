Резников заявил, что Украина ведет консультации на всех уровнях из-за российских войск возле границы / УНИАН

Новый министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал увеличение количества российских войск у украинской границы. По его словам, Украина ведет консультации на всех уровнях по войскам РФ у границы.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Резников отметил, что не все вещи можно рассказывать. И добавил, что консультации по этому поводу ведутся.

"Я точно вам скажу: все необходимые консультации (с партнерами - ред.) с момента выхода публикаций Politico, Washington Post на всех соответствующих уровнях происходят, это я уже могу засвидетельствовать, хотя на этом посту, наверное, только сутки. Просто не все вещи можно рассказывать", - заявил министр обороны.

Напомним, американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

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Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

В Пентагоне заявили, что им известно о информации по войскам России у границ Украины. Вашингтон намерен продолжить консультации с союзниками по данному вопросу.

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