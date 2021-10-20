Великобритания назвала Россию "критической угрозой" из-за наращивания флота

Разработка Россией новых подводных лодок заставляет Лондон реагировать на появляющиеся угрозы / ТАСС

Россия – "критическая угроза" для Объединенного Королевства, поскольку наращивает разработку нового вооружения и подводных лодок. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.

В то же время, по словам начальника штаба обороны Великобритании, страна-агрессор активно прибегает к дезинформации и использует прокси-формирование для достижения необходимых результатов, передает РБК-Украина. А работа РФ над новыми подводными лодками заставляет Лондон реагировать на возникающие угрозы.

"Северная Атлантика –это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", – отметил военачальник и подчеркнул, что в связи с ростом напряженности международной политической ситуации Великобритания заинтересована в укреплении отношений с зарубежными партнерами в сфере обороны.

По этой причине Лондон выступает за идею формирования коалиций AD HOC, которые в зависимости от угрозы будут объединять разные страны-единомышленницы и где центральная роль будет отведена НАТО. При этом в перспективе не исключено, что похожие союзы могут возникнуть и с участием черноморских стран.

"Это возможно. Есть у нас пятисторонний формат по Украине при участии Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы. Мы можем иметь такие коалиции, в рамках которых будем работать по темам, представляющим взаимный интерес", – сказал он.

Напомним, что Великобритания передаст Украине ракетное вооружение и военные корабли. В дальнейшем украинские верфи получат технологии по их строительству.