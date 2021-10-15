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Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли — дипломат

15 октября 2021, 08:22
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Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве 21 июня.

тральщик
Первыми Украина получит два корабля/ Униан

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко анонсировал, что Официальный Киев должен вскоре получить от Соединенного Королевства военную помощь.

Благодаря заключенному в прошлом году соглашению между Британией и Украиной наши ВМС получат военные катера, заявил дипломат в интервью каналу "Дом".

"Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два действующих корабля. Они сразу войдут в состав ВМС Украины. Будет начата работа по строительству двух военно-морских портов. Будет начато строительство кораблей меньшего класса, в Украине и в Британии. И наконец, что очень важно, мы получим также ракетное оружие, которое позволит нам реально усилить наши возможности в море", — отметил Пристайко.

Посол Украины в Великобритании уточнил, что первыми Украина получит два корабля - тральщика, которые будут защищать побережье от минной угрозы.

Читайте такжеВсе произойдет быстро: в Британии дали неожиданный прогноз вступления Украины в ЕССтоит отметить, что 21 июня Украина и Великобритания подписали меморандум о морском партнерстве, который предусматривает совместное проектирование и постройку военных кораблей в двух странах, реконструкцию судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

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Ранее ледокол "James Clark Ross", который 30 лет находился в составе Британской антарктической миссии и был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский", окончательно перешел в собственность Украины.

Планируется, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регионах.

Автор: Сергей Кущ
viber
новости Великобритании Вадим Пристайко
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