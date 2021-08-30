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Над британским ледоколом подняли флаг Украины

30 августа 2021, 23:06

James Clark Ross построила британская компания Swan Hunter Shipbuilders, его спустила на воду королева Великобритании в 1990 году.

Над ледоколом подняли флаг Украины

Над ледоколом James Clark Ross, который ранее принадлежал Британии, подняли флаг Украины, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"Невероятно гордимся, что над легендарным британским ледоколом отныне развевается наш государственный флаг. Впервые за годы независимости украинский научный флот пополняется новым судном", — заявил директор НАНЦ Евгений Дикий и выразил надежду, что покупка ледокола станет началом "возвращения украинской науки в Мировой океан", - заявили в пресс-лужбе.

В ближайшее время James Clark Ross направится в Одессу — после переоформления ряда документов на Украину. В НАНЦ пообещали скоро рассказать, какие выбрали варианты для будущего названия судна — "флагмана украинского научно-исследовательского флота".

Океанографический ледокол позволит украинским ученым проводить масштабные исследования Южного океана, а со временем — начать исследования в Арктике.

Украинские ученые и полярники давно нуждаются в исследовательском судне, потому что каждый год Украина фрахтует иностранное судно для доставки антарктической экспедиции на Академик Вернадский и обратно.

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James Clark Ross построила британская компания Swan Hunter Shipbuilders, его спустила на воду королева Великобритании в 1990 году. За последние 30 лет ледокол был мировой исследовательской платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Ранее Главред писал о том, что Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и проводит испытания новейшего оружия, которое может угрожать США.

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar. Они дают основания утверждать о постоянном и значительном наращивании российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, а также оборудовании подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

viber
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