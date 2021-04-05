Россия перебросила в Арктику колоссальное количество вооружений - CNN

Российская подводная лодка в Арктике / Reuters

Россия разместила в Арктике беспрецедентное количество вооружения и проводит испытания новейшего оружия, которое может угрожать США.

Соответствующую информацию подтверждают спутниковые снимки компании космических технологий Maxar, сообщает CNN. Они дают основания утверждать о постоянном и значительном наращивании российских военных баз и техники на арктическом побережье страны, а также оборудовании подземных хранилищ для высокотехнологичного оружия.

В частности, Москва разместила на севере бомбардировщики и реактивные самолеты МиГ-31, а также новые радиолокационные системы у побережья Аляски.

Отмечается, что наращивание техники соответствовало тому, как перемещались войска НАТО и США.

"Россия реконструирует аэродромы и радиолокационные установки советских времен, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также создает свой флот ледоколов с ядерными и обычными двигателями", - заявил представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл.

Американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что российские силы могут быть использованы для установления фактического контроля над районами Арктики, особенно тех, которые вскоре будут без льда из-за климатических изменений.

Кроме того, эксперты по вопросам оружия и западные чиновники выразили особую обеспокоенность по поводу российского "супероружия" - торпеды "Посейдон 2М39". По их словам, разработка этого вооружения движется очень быстро, а дальнейшие испытания, как говорят в России, запланированы уже на этот год. Торпеда может двигаться у прибрежной зоны, в том числе и на американском морском дне. Если использовать торпеду по назначению, то радиоактивные волны, которые вызывают цунами, сделают полосы американского побережья непригодными для жизни в течение десятилетий.

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