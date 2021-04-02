В Европе войска США привели в боеготовность из-за сил РФ у границ Украины

Оккупанты РФ готовятся к новому удару / Reuters

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) привело в максимальный уровень боеготовности армию из-за стягивания вооружения РФ к границе Украины и возобновления боевых действий на Донбассе.

Как пишет американское издание Politico, Пентагон США также насторожен из-за активизации России в Восточной Европе и Арктике.

Представитель EUCOM капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровни готовности, сославшись на требования оперативной безопасности.

В свою очередь в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны не исключают попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Как говорится в сообщении ГУР Минобороны: "РФ завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого побуждение нашего государства к военному ответу на вражеские действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке Украины, расширение российского военного присутствия на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР" за счет введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, мотивируя это необходимостью защиты в самопровозглашенных "республиках" российских граждан (на самом деле - граждан Украины, которым принудительно в течение последних лет выдавали паспорта РФ)".

Читайте такжеУ Путина объяснили, зачем РФ стянула войска к границе УкраиныКроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.

Также в ГУР Минобороны добавили, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснения мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях Вооруженных сил Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ.

Обострение на Донбассе: