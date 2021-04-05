РФ перебрасывает в Крым воевавших на Донбассе псковских десантников

Оккупанты РФ в Крыму / Reuters

Россия перебрасывает в захваченный Крым 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ("псковские десантники"), которая участвовала в агрессии на Донбассе в 2014 году.

Как говорится в сообщении группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team, в Сети появилось видео, где видна железнодорожная платформа с самоходной артиллерийской установкой Нона-С, которая состоит на вооружении воздушно-десантных войск.

По номерам грузовой платформы удвлось установить, что она следует со станции Черёха в Псковской области на станцию Симферополь-грузовой.

В качестве грузоотправителя и грузополучателя указана войсковая часть 07264 — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, бойцы которой известны как "псковские десантники".

"Входящий в состав этой дивизии 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк дислоцируется как раз в посёлке Черёха, откуда и отправился попавший на видео эшелон. По некоторым деталям, например по штабелю круглого леса у путей, мы предполагаем, что видео снято именно на станции Черёха, во время погрузки эшелона", - гвоорится в материале.

Расследователи добавили, что переброска одной из самых боеспособных российских частей выглядит вполне логично и в том случае, если наращивание российской группировки производится для запугивания украинских властей.

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Обострение на Донбассе: