Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма

Подводная лодка РФ / РБК

В захваченном Крыму РФ располагает подводными лодками проекта 636, рассказал руководитель безопасности программ Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

"Это продолжение проекта Варшавянка, 878-го проекта. Это советский проект 70-80-х годов, который изготавливался в основном для государств Варшавского договора. Поэтому и Варшавянка", – пояснил он Крым.Реалии.

Советский проект 70-80-х годов Россия максимально модернизировала. Расположенные в Крыму подложки Колпино и Великий Новгород можно вооружать крылатыми ракетами Калибр, способными переносить ядерную боеголовку. Сейчас на вооружении Черноморского флота России шесть таких субмарин, говорится в материале.

"Это подводные лодки, которые, действительно, угрожают и Украине и, в принципе, странам НАТО. Если говорить о дальности стрельбы Калибр, то она может достигать 2500 километров. То есть эти подводные лодки являются новейшими, они, действительно, угрожают безопасности не только Черного моря, но, я бы сказал, Европе и Средиземному морю", – считает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он говорит, что с помощью этих лодок Россия может постоянно и полностью контролировать подводную часть Черного моря, а в Украине хотя и есть средства борьбы с подводными лодками, но их мало.

Кроме того, в Крыму замечены вертолеты-разведчики. С воздуха он указывает на цели, которые нужно уничтожить в море.

Недавно на крымском полигоне Опук десантно-штурмовая часть из Новороссийска тренировалась захватывать аэродром условного противника и учились высаживаться на берег. Если Россия перейдет в реальное наступление на Украину, то именно силами 7-й десантной дивизии из Новороссийска, считает Михаил Самусь.

"На самом деле, 7-я воздушная десантная дивизия из Новороссийска, конечно, будет высаживаться прямо на объекты на территории Украины. То есть, почему я и говорил, что те элементы, которые показывались, что это вроде бы там какая-то оборона или какие-то оборонительные меры. На самом деле, это демонстрировалось, как будут высаживаться десантные подразделения из Южного округа России на территорию Украины. Здесь все логично, все отрабатывалось как раз с точки зрения, как это будет происходить в боевых условиях", - добавил эксперт.

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