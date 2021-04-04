УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма

4 апреля 2021, 21:45
Прослушать новость
Остановить

РФ может пойти в наступление на Украину силами 7-й десантной дивизии из Новороссийска.

Подлодки РФ могут ударить из Крыма
Подводная лодка РФ / РБК

В захваченном Крыму РФ располагает подводными лодками проекта 636, рассказал руководитель безопасности программ Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

"Это продолжение проекта Варшавянка, 878-го проекта. Это советский проект 70-80-х годов, который изготавливался в основном для государств Варшавского договора. Поэтому и Варшавянка", – пояснил он Крым.Реалии.

Советский проект 70-80-х годов Россия максимально модернизировала. Расположенные в Крыму подложки Колпино и Великий Новгород можно вооружать крылатыми ракетами Калибр, способными переносить ядерную боеголовку. Сейчас на вооружении Черноморского флота России шесть таких субмарин, говорится в материале.

"Это подводные лодки, которые, действительно, угрожают и Украине и, в принципе, странам НАТО. Если говорить о дальности стрельбы Калибр, то она может достигать 2500 километров. То есть эти подводные лодки являются новейшими, они, действительно, угрожают безопасности не только Черного моря, но, я бы сказал, Европе и Средиземному морю", – считает заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Он говорит, что с помощью этих лодок Россия может постоянно и полностью контролировать подводную часть Черного моря, а в Украине хотя и есть средства борьбы с подводными лодками, но их мало.

Кроме того, в Крыму замечены вертолеты-разведчики. С воздуха он указывает на цели, которые нужно уничтожить в море.

Недавно на крымском полигоне Опук десантно-штурмовая часть из Новороссийска тренировалась захватывать аэродром условного противника и учились высаживаться на берег. Если Россия перейдет в реальное наступление на Украину, то именно силами 7-й десантной дивизии из Новороссийска, считает Михаил Самусь.

"На самом деле, 7-я воздушная десантная дивизия из Новороссийска, конечно, будет высаживаться прямо на объекты на территории Украины. То есть, почему я и говорил, что те элементы, которые показывались, что это вроде бы там какая-то оборона или какие-то оборонительные меры. На самом деле, это демонстрировалось, как будут высаживаться десантные подразделения из Южного округа России на территорию Украины. Здесь все логично, все отрабатывалось как раз с точки зрения, как это будет происходить в боевых условиях", - добавил эксперт.

Читайте такжеГенерал США назвал главные признаки вероятного удара РФ по Украине

Обострение на Донбассе:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям Запад 2021 стягивает со всей территории РФ батальонные тактические группы к восточным границам Украины.
  • В ходе внеочередного заседания Верховной Рады выступил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он раскрыл детали гибели 4 украинских военных на Донбассе вблизи Шумов. По его словам, военные погибли от снайперского выстрела во время разминирования района насосной станции.
  • Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
новости России новости Украины новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты рассказали, чем и как РФ готова атаковать Украину из Крыма». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Скандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкцииСкандалы в ПАСЕ: Меркель сказала, убийца ли Путин, а Гончаренко грозят санкции Соломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужемСоломия Витвицкая впервые рассказала о разводе с мужем Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижениеГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: рабочий успех и продвижение Почему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученыхПочему люди повторно заражаются коронавирусом - ответ ученых

Последние новости

10:44
Зашквар "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
Реклама
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
Реклама
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
Реклама
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять