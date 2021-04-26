У Зеленского обратились к США за военной помощью из-за наращивания войск РФ

По словам Арахамии, Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.
Глава партии Слуга народа Давид Арахамия просит Конгресс США предоставить Украине военную помощь в связи с наращиванием российских войск вдоль границ.
Депутат выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", передает пресс-служба партии.
Отмечается, что этот документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.
По словам нардепа, наша страна продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.
"В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", – сказано в сообщении.
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Интеграция Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Владимир Зеленский 1 февраля в интервью американским СМИ сказал, что в ходе разговора с президентом США Джо Байденом он хотел бы спросить у собеседника о том, почему Украина до сих пор не в НАТО.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак 5 марта заявлял, что Украина является страной, которая воюет и защищает ценности демократии. Киев выполняет требования Североатлантического альянса, поэтому вправе требовать интеграции в НАТО.
- Президент Зеленский в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что вступление Украины в коллективный блок безопасности является единственным вариантом прекращения российско-украинского конфликта на Донбассе.