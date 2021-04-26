У Зеленского обратились к США за военной помощью из-за наращивания войск РФ

Арахамия попросил у Конгресса $300 миллионов военной помощи / УНИАН

Глава партии Слуга народа Давид Арахамия просит Конгресс США предоставить Украине военную помощь в связи с наращиванием российских войск вдоль границ.

Депутат выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", передает пресс-служба партии.

Отмечается, что этот документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

По словам нардепа, наша страна продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.

"В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", – сказано в сообщении.

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