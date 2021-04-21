В Госдепе сделали заявление о предоставлении военной помощи Украине

Нед Прайс высказался о военной помощи для Украины / Reuters

Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что они будут и далее предоставлять военную помощь Украине, которая противостоит российской агрессии.

"Мы глубоко привержены нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы", — сказал Прайс.

Отметим, ранее комитет Сената США по международным отношениям поддержал законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности".

Представляя законопроект, глава комитета сенатор-демократ Роберт Менендес назвал инициативу "своевременным сигналом" в поддержку Украины.

Он напомнил, что уже семь лет после российского вторжения украинские военные продолжают самоотверженно защищаться от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность.

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"Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийной преданность безопасной Украине. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", – заявил Менендес.

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