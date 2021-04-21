В Госдепе сделали заявление о предоставлении военной помощи Украине

Как заявил Нед Прайс, США продолжат предоставлять Украине помощь для защиты от российской агрессии.
Глава Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что они будут и далее предоставлять военную помощь Украине, которая противостоит российской агрессии.
"Мы глубоко привержены нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы", — сказал Прайс.
Отметим, ранее комитет Сената США по международным отношениям поддержал законопроект о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности".
Представляя законопроект, глава комитета сенатор-демократ Роберт Менендес назвал инициативу "своевременным сигналом" в поддержку Украины.
Он напомнил, что уже семь лет после российского вторжения украинские военные продолжают самоотверженно защищаться от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность.
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"Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по законопроекту о "Партнерстве с Украиной в сфере безопасности", пакету долгосрочной помощи, который демонстрирует нашу двухпартийной преданность безопасной Украине. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", – заявил Менендес.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
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- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.