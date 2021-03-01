США предоставят Украине  $125 млн военной помощи

США предоставят Украине очередную помощь / УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена решила выделить нашей стране еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи, сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.

Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.

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