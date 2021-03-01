США предоставят Украине  $125 млн военной помощи

Соединенные штаты Америки решили предоставить Украине очередную помощь для развития армии.
Администрация президента США Джо Байдена решила выделить нашей стране еще $125 млн в качестве нового пакет военной помощи, сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Сегодня Министерство обороны объявляет о новом пакете в объеме 125 млн долларов по линии инициативы по оказанию Украине содействия в сфере безопасности", - сказал он.
По словам Кирби, пакет включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность и обеспечить охрану границ.
Кроме того, выделенные деньги направлены на улучшение оперативной совместимости с НАТО.
Заявления Байдена об агрессии России – о чем сообщалось ранее:
- 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
- 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.
Автор: Екатерина Трохимчук