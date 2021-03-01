Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма / REUTERS

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил о реакции и обещаниях Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а ныне президента, в ответ на начало агрессии России против Украины в начале 2014 года.

"Я слышал, что тогда говорил Байден. А теперь он стал президентом США. Еще на нашей первой встрече, помню, он сказал такую ​​фразу: "Я бы сделал из того, что ты спрашиваешь, первое, второе и четвертое. И я буду пытаться это делать, но у меня есть свой президент", - рассказал Климкин в интервью Европейской правде.

При этом он не захотел раскрывать эти пункты.

"Не хочу говорить, какие именно там были пункты, потому что там речь шла о чувствительных моментах, но он поддерживал действия. Речь шла о военной помощи и некоторых дополнительных шагах. И это он говорил, не скрывая, в присутствии 7-8 человек из своей команды", - добавил Климкин.

Экс-глава украинского МИД выразил уверенность, что новая администрация США будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии.

Также Климкин напомнил, что Байден поддерживал предоставление летального оружия Украине.

Заявление Байдена об агрессии России – о чем сообщалось ранее: