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Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма

1 марта 2021, 17:45
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Экс-глава украинского МИД выразил уверенность, что новая администрация США будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии.

Климкин
Климкин напомнил, что Байден обещал Украине во время захвата Крыма / REUTERS

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин напомнил о реакции и обещаниях Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а ныне президента, в ответ на начало агрессии России против Украины в начале 2014 года.

"Я слышал, что тогда говорил Байден. А теперь он стал президентом США. Еще на нашей первой встрече, помню, он сказал такую ​​фразу: "Я бы сделал из того, что ты спрашиваешь, первое, второе и четвертое. И я буду пытаться это делать, но у меня есть свой президент", - рассказал Климкин в интервью Европейской правде.

При этом он не захотел раскрывать эти пункты.

"Не хочу говорить, какие именно там были пункты, потому что там речь шла о чувствительных моментах, но он поддерживал действия. Речь шла о военной помощи и некоторых дополнительных шагах. И это он говорил, не скрывая, в присутствии 7-8 человек из своей команды", - добавил Климкин.

Экс-глава украинского МИД выразил уверенность, что новая администрация США будет поддерживать жесткое сопротивление Украины российской агрессии.

Также Климкин напомнил, что Байден поддерживал предоставление летального оружия Украине.

Заявление Байдена об агрессии России – о чем сообщалось ранее:

  • 26 февраля президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
  • 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства.
  • 1 марта пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

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