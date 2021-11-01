"Войска России у границ Украины": в Минобороны объявили об информационной атаке

Разведка Минобороны не фиксирует концентрацию российских войск у границ Украины / УНИАН

Согласно данным на 1 ноября 2021 года разведка Министерства обороны Украины не фиксирует мероприятий, направленных на дополнительную переброску военных подразделений, вооружения и техники России к границам украинского государства. Подобные заявления являются составляющей информационно-психологических атак. Перемещение российских войск связано с плановыми мероприятиями после завершения учений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, Минобороны не подтверждает информацию, согласно которой к границам Украины якобы перебрасываются дополнительные силы и военная техника России.Читайте такжеУдар Bayraktar Украины на Донбассе и реакция Путина: дипломат оценил вероятность военной операции РФ

"Факты наращивания вооруженных сил РФ на украинском направлении являются элементом информационно-психологических действий", - уточнили в Центре оперативного информирования оборонного ведомства.

Военные полагают, что подобные публикации свидетельствуют о плановых мероприятиях противника в рамках перемещения военных подразделений после завершения учений.

Украинская военная разведка продолжает работу, направленную на отслеживание действий, связанных с концентрацией российских войск у границ Украины.

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"Военная разведка Украины осуществляет постоянное наблюдение за действиями войск государства агрессора и изменения их численности вблизи государственной границы", - подчеркнули в министерстве обороны.

Напомним, ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорилось о том, что некоторые официальный лица в США и европейских странах зафиксировали переброску войск РФ к границам Украины.

Передислокация войск была установлена после завершения военных учений России и Беларуси Запад-2021. В частности, речь шла о том, что 41-й российская армия, которая базируется в Новосибирске, а также 1-я гвардейская танковая армия из-под Москвы, были направлены под украинские границы вместо того, чтобы вернуться в пункты прежней дислокации.

Войска России у границ Украины

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил о том, что Россия подводит свои военные подразделения к границам Украины. Россияне свои действия объясняли тем, что они готовятся к военным учениям.

Также Хомчак говорил, что армия Украины готова к ответу на провокации РФ, как на Донбассе, так и в том случае, если произойдет обострение вокруг границ украинского государства.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о том, что проверка войск в Западном и Южном военном округах завершены. Фактически это означало отведение российских войск от границ Украины.