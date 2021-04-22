Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины

Войска РФ возвращаются в пункты постоянной дислокации с 23 апреля / УНИАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ Генштабу и командующим Южных и Западных военных округов о возвращении военных подразделений в постоянные пункты дислокации с пятницы, 23 апреля. Решение принято в связи с выполнением задач, поставленных военным руководством. Таким образом, Россия отводит войска от приграничных с Украиной территорий.

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал он в оккупированном Крыму, сообщает РИА Новости.Читайте такжеТаран назвал настоящую цель наращивания войск России у границ Украины

Подчеркивается, что Шойгу скомандовал Генштабу и командующим войсками Южных и Западных военных округов, а также Воздушно-десантных войск, начать с 23 апреля возвращение военных подразделений в пункты их постоянной дислокации.

Заявление о завершении внезапной проверки боеготовности войск в России означает, что россияне снизят концентрацию своих воинских подразделений у границ Украины и в оккупированном Крыму.

Войска России у границ Украины