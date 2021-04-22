Шойгу объявил об отведении войск России от границ Украины

Проверки в Южном и Западном военных округах завершены – все задачи выполнены, сказал Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ Генштабу и командующим Южных и Западных военных округов о возвращении военных подразделений в постоянные пункты дислокации с пятницы, 23 апреля. Решение принято в связи с выполнением задач, поставленных военным руководством. Таким образом, Россия отводит войска от приграничных с Украиной территорий.
"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал он в оккупированном Крыму, сообщает РИА Новости.Читайте такжеТаран назвал настоящую цель наращивания войск России у границ Украины
Подчеркивается, что Шойгу скомандовал Генштабу и командующим войсками Южных и Западных военных округов, а также Воздушно-десантных войск, начать с 23 апреля возвращение военных подразделений в пункты их постоянной дислокации.
Заявление о завершении внезапной проверки боеготовности войск в России означает, что россияне снизят концентрацию своих воинских подразделений у границ Украины и в оккупированном Крыму.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта объявил о том, что Россия подводит свои войска к украинским границам. Россияне свои действия объясняли подготовкой к военным учениям.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 7 апреля говорил, что войска РФ у границ Украины будут базироваться столько времени, сколько это понадобится властям. Он утверждал, что решение о дальнейшем пребывании российских воинских подразделений у границ украинского государства примут военное руководство и президент Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля заявлял, что армия Украины готова отвечать на провокации России как на Донбассе, так и в случае осложнения обстановки вокруг украинских границ.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 15 апреля утверждал, что ситуация с войсками вокруг Украины остается сложной. Он обвинил НАТО в переброске военного контингента и техники к российским границам.