У Путина сделали заявление о войсках России у границ Украины

Вопрос о периоде пребывания войск будет решаться военным руководством РФ и президентом Владимиром Путиным, сказал Дмитрий Песков.
Сроки базирования российских войск у границ Украины определит военное руководство страны и президент РФ Владимир Путин. Армия находится на территории РФ и никому не угрожает. При этом неизвестно, на какой период времени будут расположены войска в приграничных с украинским государством районах. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Как сообщает Интерфакс, в среду, 7 апреля, Песков сказал журналистам о том, что российские войска находятся на своей территории и будут базироваться там, где решит государство.
"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - уточнил Песков.
Также он добавил, что войска РФ будут пребывать на границах с Украиной в течение периода, который определят военное руководство государства и президент Путин.Читайте такжеВ России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной
"Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - добавил пресс-секретарь главы РФ.
На вопрос о том, будут ли войска у границ с Украиной на постоянной или временно основе, он ответил, что таких деталей не знает.
"Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Конфликт России и Украины
- Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает свои войска к украинским границам. Как утверждают россияне, передислокация военных подразделений связана с подготовкой к военным учениям.
- В России 6 апреля объявили о контрольной проверке войск. Российские вооруженные подразделения вывели на полигоны для прохождения учений. Мероприятия пройдут во всех военных округах страны. На апрель запланировано 4048 военных учений.
- Спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович считает, что Россия не пойдет полномасштабной войной на украинское государство. Однако он не исключает провокаций россиян на Донбассе.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в нарушении договоренностей по Донбассу и призвал Запад оказать влияние на Украину.