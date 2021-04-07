У Путина сделали заявление о войсках России у границ Украины

Решение о пребывании войск РФ у границ Украины будет принимать Путин - Песков / Reuters

Сроки базирования российских войск у границ Украины определит военное руководство страны и президент РФ Владимир Путин. Армия находится на территории РФ и никому не угрожает. При этом неизвестно, на какой период времени будут расположены войска в приграничных с украинским государством районах. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, в среду, 7 апреля, Песков сказал журналистам о том, что российские войска находятся на своей территории и будут базироваться там, где решит государство.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно - Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", - уточнил Песков.

Также он добавил, что войска РФ будут пребывать на границах с Украиной в течение периода, который определят военное руководство государства и президент Путин.Читайте такжеВ России пригрозили Зеленскому и Украине полномасштабной войной

"Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и Верховным главнокомандующим", - добавил пресс-секретарь главы РФ.

На вопрос о том, будут ли войска у границ с Украиной на постоянной или временно основе, он ответил, что таких деталей не знает.

"Я не могу вам точно сказать, я не обладаю этой информацией относительно планов по дислокации и передислокации наших войск", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Конфликт России и Украины