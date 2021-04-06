Арестович объяснил, как Путин "мстит" Байдену и Зеленскому

Россия блефует - Кремль пытается запугать Украину и повлиять на Запад, - Арестович / УНИАН

Военные маневры РФ у границ Украины сигнализируют о намерении российского государства произвести впечатление на западный мир и оказать давление на Киев, чтобы заставить украинскую сторону пойти на уступки по Донбассу. Кремль мстит хозяину Белого дома Джо Байдену из-за слов об "убийце" и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который борется с пророссийской оппозицией. Полномасштабная российско-украинская война на данный момент вряд ли вероятна. Об этом сказал спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил, что Россия проводит кампанию по распространению ложной информации, которая должна произвести впечатление на США, Британию, ФРГ и Францию, а также на украинскую власть, чтобы выторговать у Киева уступки по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

"Я думаю, сейчас идет стратегическая кампания по дезинформации, задача которой – произвести впечатление на коллективный Запад, в первую очередь на США, Великобританию, Францию и Германию, и на высшее военно-политическое руководство Украины с тем, чтобы нас перепугать и заставить пойти на определенные уступки", - полагает Арестович.

По его словам, демонстрация Россией мощи российской армии является попыткой Кремля "отомстить" Байдену за слова в адрес Путина об "убийце" и Зеленскому из-за борьбы в Украине с оппозицией, которая ориентируется на Москву.Читайте такжеВ США заявили об условии мира с РФ, повторив слова Байдена в адрес Путина

"Мощь путинского режима как такового – это месть и попытка отыграться за слова Байдена, который назвал Путина убийцей, дважды повторил и отказался с ним общаться, и на те шаги, которые делает президент Зеленский в борьбе с внутренней коррупцией и преследованием пророссийской оппозиции", - добавил советник делегации Украины в ТКГ.

Впрочем, сейчас полномасштабное военное наступление России на Украину, в том числе и с территории оккупированного Крыма, маловероятно. Блеф Москвы состоит в том, чтобы как раз таки показать высокую вероятность проведения подобной операции. При этом провокации на Донбассе со стороны российско-террористических войск не исключаются.Читайте такжеНардеп раскрыл планы России по наступлению на Украину

"Надо различать, к чему реально готов Кремль, и блеф в стратегическом масштабе. Блеф как раз показывает, что якобы они уже решились, уже засучили рукава и готовы к полномасштабному… Я думаю, они не готовы к полномасштабным (военным действиям). Но провокации на фронте я вполне допускаю", - подчеркнул Алексей Арестович.

Ситуация на Донбассе