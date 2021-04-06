Резников оценил шансы широкомасштабной военной кампании на Донбассе

РФ стремится создать напряжение с целью привлечь внимание к себе и запугать другие страны. При этом худший вариант развития событий исключать нельзя.
Начало широкомасштабной военной кампании на востоке Украины в ближайшее время маловероятно.
При этом Россия ведет гибридную информационную войну, пытаясь запугать другие страны и привлечь к себе внимание. Такое мнение озвучил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.
"Я их (шансы на начало широкомасштабной военной кампании, - ред.) оцениваю как очень минимальные. Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом принудить к переговорам других игроков мира", - считает Резников.
Он также отметил, что сейчас Украину поддерживает США и все европейское сообщество. Кроме того, в повестку дня вернули и вопрос Крыма.
"Все знают, что Российская Федерация не является никаким посредником, они являются страной-агрессором, они являются участником Трехсторонней контактной группы как страна, которая отвечает за то, что началось в оккупированной части Донецкой и Луганской областей", - говорит Резников.
Читайте такжеВетеран АТО назвал актуальную угрозу со стороны России для УкраиныОднако он подчеркнул, что не следует совсем исключать худшего варианта развития событий.
"Какая-либо демонстрация силы может превратиться в реализацию этой силы... Поэтому не следует исключать возможностей как провокаций, так и эксцесс исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает выстрел, в результате которое еще одно воздушное судно может пострадать", - сказал Резников.
Полномасштабный конфликт между Россией и Украиной - прогнозы:
- Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям ни финансово, ни экономически, ни в военном плане. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя возможность широкомасштабного наступления на Украину.
- Вице-премьер-министр и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников оценил шансы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, это невозможно, потому что Россия не готова к этому экономически.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
- Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что если боевики "ДНР" и "ЛНР" пойдут штурмом на бойцов Операции объединенных сил на Донбассе без поддержки России, то будут просто уничтожены.
- Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, возможна ли военная операция на Донбассе, и назвал причину активизации российский военных вблизи границы Украины.
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли причины опасаться военного наступления России, и оценил ситуацию из-за обострения на Донбассе.