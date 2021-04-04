Кравчук рассказал о возможной военной операции на Донбассе

Кравчук высказался о стратегии России на Донбассе / leonid-kravchuk.com.ua

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук рассказал, возможна ли военная операция на Донбассе, и назвал причину активизации российский военных вблизи границы Украины.

"Я против военных операций. Мы должны решать этот вопрос политико-дипломатическим путем. Мы не агрессор, мы защищаем свою землю, и будем делать это всеми способами, чтобы остановить агрессию России. Мы должны заставить ее через дипломатически политические шаги покинуть территорию Украины", - говорит Кравчук, передает Суспильне.

По словам Кравчука, стратегия России - это разрушить Украину.

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"Россия имеет достаточно ресурсов и сил, чтобы действовать в соответствии со своей стратегией. Ее стратегия - порабощение Украины или ее разрушения. Сейчас Россия попала в очень сложное положение. Я слышал, что говорилось даже о том, что командование американских войск в Европе объявило о более высоком уровне готовности. Руководители НАТО тоже уверяют, что они не будут мириться с агрессией, которую проводит Россия. Об этом говорят президент Байден и его администрация. На пресс-конференции Байден сказал, что мир разделился на две части: демократию и автократию, а к этой автократической группы государств отнесли Россию. К тому же, у нее не все в порядке экономически, социально, политически. Поэтому эти проблемы Россия хочет компенсировать путем давления на Украину", - отмечает Кравчук.

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