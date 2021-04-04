В России ответили на ультиматум Кравчука на переговорах по Донбассу / УНИАН

Каждая из сторон контактной группы по Донбассу сама определяет состав своей делегации, глава украинской стороны мог высказать свою личную позицию по переговорщику от "ДНР", заявил так называемый сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя требование Леонида Кравчука исключить из переговоров осуждённую в Украине за терроризм Майю Пирогову.

"Это мнение самого Кравчука, я его хорошо знаю. Видимо, она что-то ему сказала, что ему не понравилось. Он, видите ли, великий политик", – сказал Цеков, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что "каждая сторона сама определяет состав своей делегации". Парламентарий уверен, что Кравчук, как участник переговорного процесса, не должен был переводить этот вопрос в публичную плоскость.

Также Цеков сказал, что "не нужно во всем видеть руку американцев", по его словам, "украинские политики сами идут по пути разрушения своей страны, переговорного процесса по ситуации на юго-востоке Украины".

Отметим, ранее Леонид Кравчук заявил, что представители украинской делегации не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока специальный представитель действующего председателя ОБСЕ и модератор в ТКГ Хайди Грау не добьется исключения из переговоров осуждённой в Украине за терроризм "общественной экспертки" от ОРДО Майи Пироговой.

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