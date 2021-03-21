УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу

21 марта 2021, 20:27
Прослушать новость
Остановить

Российская сторона идет на осознанные провокации, подчеркнул Сергей Гармаш.

Война на Донбассе
Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом / УНИАН

Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу идет на сознательные провокации, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.

По его словам, этот вопрос стал основным на последнем заседании ТКГ и уточнил, что украинская делегация настаивала на невозможности участия в переговорах людей, осужденных за терроризм.

Украинский переговорщик говорит, что дальнейшее развитие событий зависит от позции РФ и обвинил российскую сторону в осознанной провокации.

"Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм", - пояснил он.

Член украинской делегации отметил, что Россия об этом знала, и тем не менее в переговорах попыталась принять участие осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова.

"Поэтому встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, но однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", — добавил Гармаш.

Читайте такжеЗаседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом

Ситуация на Донбассе:

  • С начала текущих суток было зафиксировано два враждебных обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное.
  • Оккупанты вели обстрелы из гранатометов различных систем.
  • Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
  • Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
ТКГ новости Украины Сергей Гармаш новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее времяПеревод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку СтерненкоУ Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсменуМама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену

Последние новости

20:39
Стала известна причина драки слонов в Казани
20:27
У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу Видео
20:00
Создатели Dragon Age 4 показали новый кадр – фанаты уже строят теории Видео
19:51
"Это не фантастика": назван предварительный срок запуска метро на Троещину Видео
19:45
Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну Фото Видео
Реклама
19:43
Гороскоп для всех на 22 марта: подвохи врагов и резкое "похудение" кошелька Видео
19:29
ЕС пытались обмануть с вакцинами от коронавируса на миллиарды евро Видео
19:23
Китайский медиагигант Tencent запатентовал "ПК-консоль" Фото
19:21
"Каждый сможет рисовать на граните": "слуга народа" странно оценил погром ОП Видео
19:11
Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили псевдоцентр реабилитации
18:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
18:40
Жириновский предложил "долбануть" по Украине "без объявления войны" Видео
18:36
Названы ТОП-5 продуктов, которые улучшают работу мозга
18:31
Великий пост 2021: меню и рецепты на вторую неделю Видео
18:00
Украинцы стали соразработчиками одной из самых ярких игр от Microsoft Видео
17:59
Организатор акции у Офиса Зеленского пригрозил новым "гневом народа" Видео
17:53
В Кабмине объявили о планах по помощи ФОПам при локдауне в Украине Видео
17:42
Вылилось полтора литра крови: врач назвал новое осложнение после лечения COVID-19
17:09
В Николаеве вводят локдаун из-за коллапса с заболеваемостью COVID-19
16:45
Capcom поделилась подробностями грядущей демоверсии Resident Evil 8 Видео
Реклама
16:38
Журналисты показали, что происходит у разгромленного радикалами здания ОП Видео
16:37
В Слуге народа призвали разобраться с беспорядками у Офиса Зеленского Видео
16:31
После достройки СП-2 над Украиной нависнет огромная опасность – эксперт Видео
15:57
В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего Видео
15:50
В свежем трейлере Final Fantasy VII Remake показаны улучшения для PS5 Видео
15:45
В Госдуме РФ увидели признаки ухода Байдена с поста президента США Видео
15:40
В УГО объяснили, почему не помешали радикалам громить Офис президента Видео
15:25
Ермак ответил на новую инициативу Козака по Донбассу Видео
15:12
Сетевой режим Watch Dogs: Legion наконец стал доступен на ПК Видео
14:54
Путин объяснил, что помогло России "откусить" Крым Видео
14:49
В США раскрыли планы Байдена по Украине и предупредили об угрозе РФ Видео
14:46
У Зеленского рассказали, кто стоит за протестами в поддержку Стерненко Видео
14:36
Весенний маникюр на короткие ногти 2021: самые модные варианты Видео
14:06
Топ 10 лучших бесплатных программ для эффективной работы с Android
13:58
В Сети обсуждают Путина без шапки в тайге Фото
13:54
Турчинов рассказал, почему в 2014 году не боролся за Крым Видео
13:50
Синоптик поделился, когда Киев покинут "минусы" Видео
13:08
CD Projekt Red раскрыла детали крупного обновления для Cyberpunk 2077 Видео
12:34
Академик пояснил, почему в Украине нужно срочно вводить локдаун Видео
12:20
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились двумя новостями – хорошей и плохой
Реклама
12:19
В Офисе президента оценили убытки после протестов за Стерненко Видео
11:56
Детей в ОРДЛО пугают предстоящей "военной агрессией Украины" Видео
11:46
Киевщина попала в красную зону карантина: что под запретом
11:44
Эксперт объяснил, чем грозит Киеву выпад посла Украины в адрес Германии
11:00
Врач назвал возраст, после которого худеть нельзя Видео
10:23
Почему немцы не обидятся на слова украинского посла мнение
10:01
В Киеве BMW протаранил авто коммунальщиков: Ford разорвало Фото Видео
09:59
Геращенко раскрыл детали о задержанном под ОПУ стороннике Стерненко Видео
09:22
Водную проблему Крыма решить нельзя – бывший вице-премьер АР Видео
09:16
Украину ждет перспектива двух "в": выезжаем и вымираем мнение
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять