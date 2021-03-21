У Кравчука обвинили РФ в наглой провокации на переговорах по Донбассу

Переговоры ТКГ по Донбассу завершились скандалом / УНИАН

Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу идет на сознательные провокации, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.

По его словам, этот вопрос стал основным на последнем заседании ТКГ и уточнил, что украинская делегация настаивала на невозможности участия в переговорах людей, осужденных за терроризм.

Украинский переговорщик говорит, что дальнейшее развитие событий зависит от позции РФ и обвинил российскую сторону в осознанной провокации.

"Россия знала, что мы вышли из-за стола переговоров, когда предупредили о том, что выйдем, если увидим людей, осужденных за терроризм", - пояснил он.

Член украинской делегации отметил, что Россия об этом знала, и тем не менее в переговорах попыталась принять участие осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова.

"Поэтому встали и вышли. Здесь демарш, скорее, не с нашей стороны, а со стороны России, которая знала, но однако пошла на провокацию. Мы уже заявили, что на следующем заседании ТКГ будет та же линия украинской делегации. То есть, если люди, приговоренные украинским судом, будут снова на заседании, мы встанем и выйдем", — добавил Гармаш.

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