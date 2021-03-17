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В Раде вознамерились выгнать Арестовича из ТКГ по Донбассу

17 марта 2021, 09:36

Из-за скандала с нецензурными словами Арестовича хотят отстранить от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Арестович
В Раде вознамерились выгнать Арестовича из ТКГ по Донбассу / УНИАН

Народный депутат Роман Лозинский ("Голос") инициировал депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отстранения советника Алексея Арестовича от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Здесь и о языке, и о мате. Инициировал сегодня депутатский запрос к президенту Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ. В пятницу по этому запросу будет голосовать зал парламента. Поэтому вместе посмотрим, насколько монобольшинству окей иметь таких позорных персонажей от нашей страны на внешнеполитической арене", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Алексею Арестовичу, Лозинский добавил: "За поребриком так будете общаться".

Скандал с Арестовичем – о чем сообщалось ранее:

  • Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович на просьбу написать сообщение в социальной сети относительно заседаний ТКГ на украинском языке послал пользователя на три буквы.
  • Чуть позже Алексей Арестович рассказал, почему на просьбу писать на украинском языке в Facebook он ответил бранью и обругал матом пользователя соцсети. По его словам, это был достойный ответ человеку на языке, который он понимает.

Верховная Рада ТКГ Алексей Арестович новости Украины
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