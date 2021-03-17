В Раде вознамерились выгнать Арестовича из ТКГ по Донбассу / УНИАН

Народный депутат Роман Лозинский ("Голос") инициировал депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отстранения советника Алексея Арестовича от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Здесь и о языке, и о мате. Инициировал сегодня депутатский запрос к президенту Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ. В пятницу по этому запросу будет голосовать зал парламента. Поэтому вместе посмотрим, насколько монобольшинству окей иметь таких позорных персонажей от нашей страны на внешнеполитической арене", — написал депутат на своей странице в Facebook.

Обращаясь к Алексею Арестовичу, Лозинский добавил: "За поребриком так будете общаться".

Скандал с Арестовичем – о чем сообщалось ранее: