Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети

Арестович обматерил в соцсети пользователя / Facebook

Советник делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, почему на просьбу писать на украинском языке в Facebook он ответил бранью и обругал матом пользователя соцсети.

"Это была достойный ответ человеку на языке, который он понимает. Оценку дадут те, кто меня назначал, но я хочу внести разъяснения. Это не человек, это бот. Человек, прописанный на русском языке в профиле, приходит ко мне, который прописан на украинском языке в профиле, и что-то требует. Это боты, которые не хотят устанавливать реальные факты", — сказал он.

Арестович также рассказал, был ли у него разговор с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком.

"Кравчук еще мне ничего не ответил. Я не являюсь членом делегации, это нужно четко понимать. Я частное лицо, предоставляющее государству помощь на общественных началах, не получая денег налогоплательщиков и не имея официального статуса. Частное лицо общается на собственной частной странице. Если вы хотите посмотреть, как я общаюсь как советник делегации, то я с вами же сейчас общаюсь и никого никуда не посылаю", — сказал Арестович, передает Украина 24.

Напомним, сегодня Алексей Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке.

"Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович в Facebook.

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Пользователи попросили Арестовича как представителя украинской делегации в ТКГ опубликовать сообщение на украинском языке на что он ответил: "Пошел на х*й. Так понятнее?".

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