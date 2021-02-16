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"ПТУшное женское общежитие": Арестович публично оскорбил женщин-политиков и военных ВСУ

16 февраля 2021, 09:26
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Представитель в ТКГ обвинил военных в "нытье", а Европейскую солидарность - фактически в пособничестве РФ.

Арестович
Алексей Арестович снова оскандалился / УНИАН

Между представителем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе, внештатным советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем и нардепом от Европейской солидарности Ириной Геращенко произошла словесная перепалка в прямом эфире.

В частности, Арестович публично унизил военных Вооруженных сил Украины, а также отличился сексистским заявлением в отношении женщин-политиков. Скандальный инцидент произошел в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

Перепалка началась с обсуждения в студии недовольства военных из-за якобы введения штрафов за открытие ответного огня на фронте.

"Так, как умеют плакать военные... Я легенды могу часами рассказывать, как военные любят пожаловаться тем, кто приезжает на фронт – волонтерам, народным депутатам и так далее", – высказался Арестович.

Ведущий уточнил у представителя ТКГ, можно ли эти слова воспринимать как обвинение военных в постоянном стремлении пожаловаться на условия, и спикер ответил утвердительно.

Геращенко отреагировала на заявления Арестовича так: "Я не знаю, кто вы, но я знаю настоящих военных. Которые ни разу из-за тяжелых условий несения службы не жаловались, не ныли. Они защищают страну, и мы ими гордимся".

Впоследствии Арестович начал объяснять, почему ему не нравится фракция Европейская солидарность. Он заявил, что "нет лучшего ассистента Российской Федерации, чем сила, аффилированная с Порошенко".

Также Арестович начал возмущаться из-за того, до чего "скатилась" партия ЕС. В качестве одного из аргументов он использовал сексистское оскорбление.

"Вы же до уровня женского общежития опустились ПТУшного", – сказал Арестович.

В ответ на это Геращенко покинула студию и упрекнула присутствующих в том, что никто не сделал ее оппоненту замечания.

"Я не могу быть в эфире, где есть сексизм, и это не пресекает, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. Подобную риторику от представителя партии власти ни в одной европейской стране невозможно себе представить", – сказала политик.

Во вторник Арестович прокомментировал в Facebook вчерашний инцидент. Он принес извинения, но не Ирине Геращенко и Европейской солидарности, а женским общежитиям.

Как отреагировали украинцы:

"Респект Вам за вчерашнее))) Геращенко знатно х@рела от Ваших слов", - написал Константин Половинка.

"Ну, когда некоторые из команды Зелупня быкуют и хамят, то это очень нравится быдлолюмпену. Это единственная радость для них от членограя", - ответил Владимир Жуган.

"Унижая других, выше не станешь", - отметила Светлана Гололулина.

"О сексизме то хз... А вот за слова "... военные любят поплакаться на фронте ..." можно как-то и в табло поймать от некоего "плачущего" военного", - добавил Сергей Дашковский.

Напомним:

  • Официальный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах по урегулированию войны на Донбассе Алексей Арестович назвал критиков президента Владимира Зеленского "дятлами" и "помойными крысами".
  • Ранее Арестович также разразился оскорблениями в адрес украинцев, которые подтрунивают над властью. В частности, он назвал таких граждан "разочарованием года", "овцами" и "лакеями".
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