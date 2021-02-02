"Дятлы и помойные крысы": называвший Зеленского "ватником" Арестович оскорбил его критиков

Алексей Арестович / УНИАН

Алексей Арестович, с недавних пор ‒ официальный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах по урегулированию войны на Донбассе и внештатный советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака назвал критиков президента Зеленского "дятлами" и "помойными крысами". Столь экспрессивное высказывание он позволил себе в социальной сети Facebook.

"Дятлы, которые сегодня кричат, что "Зеленский неправильно хочет в НАТО". Вы уже забыли, как вчера кричали, что он — "ватник и хочет в РФ"? Крысы помойные", — написал Арестович после того, как в Сети стала доступна запись интервью Зеленского проекту Axois канала НВО.

В комментариях Арестовичу быстро напомнили, как он в 2019 году называл президента "обычным криворожским ватником" и в целом подвергли критике.

"Заходит как-то в бар Арестович, а бармен ему такой: О, дятел, который сегодня кричит, что Зеленский величайший лидер современности, забыл, как еще вчера называл его бестолковым управленцем, а ну пошел на х*й отсюда, крыса помойная!", ‒ переделал старый анекдот пользователь Максим Музыка.

"Какая ирония. Человек, обс*равший Зеленского и Ко с ног до головы буквально полгода назад, упрекает нас ‒ мы не помним, что говорили", ‒ прошелся по Арестовичу пользователь Виталий Аносов.

"Алексей Вольфович Арестович. Узнаю этот роскошный стиль и красочный язык", ‒ провел параллель между Арестовичем и скандальным российским политиком Владимиром Жириновским Павел Хмельницкий.

"У товарища майора аргументы закончились", ‒ поддел Арестовича Алексей Скляр (советник главы ОП утверждал, что имеет звание майора ВСУ и награды).

"Так дятлы или крысы? Вы уж определитесь, как вы там нормальных людей и какими словами оскорблять дальше будете! Ну и себе тоже выпишите какой-то матюк, потому что негоже так с нами!", ‒ подытожила дискуссию Наталья Ненова.

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