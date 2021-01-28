Арестович назвал украинцев "овцами", "лакеями" и "идиотами-шариковыми"

Арестович жестко прошелся по украинцам / УНИАН

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович жестко раскритиковал украинцев, которые подтрунивают над украинской властью.

В частности, он назвал таких граждан "разочарованием года", "овцами" и "лакеями". Об этом Арестович написал в Facebook.

"Вы ведете себя, как овцы, распятые на разделочной доске… Вам кажется, что вас много. Что вы свободны. Что вы тут, типа, живете в свободной стране, в отличие от россиян с ершиками, и уж что-что, а высшую общественную привилегию – ржать над властями – у вас не отнять", – написал советник главы Офиса президента.

Арестович считает, что "у нас нет ничего общего, кроме власти", а, украинцы, которые шутят над властью, сами ничего не имеют и не решают.

"Вы ржете, потому, что ничего не решаете. Потому, что вам больше ничего не остаётся. Ни воли, ни решений, ни действия. Только терпеть то, что там, наверху в очередной раз придумают. Вы демонстрируете ритуальное презрение, а оно всегда исходит из страха, если направлено снизу вверх. Человек, уважающий себя, всегда уважает и систему, в которой взялся жить и действовать", - написал он.

"Не надо вести себя как лакеи. Это российский общественный архетип", - добавил Арестович.

Советник главы Офиса президента считает, что нужно принять и поддержать украинскую власть.

"Поддерживая власть, защищая власть, Вы становитесь властью, ее частью. Начинаете влиять и направлять: индивидуально, коллективно, по способностям (…) Вы можете сколько угодно не любить Зеленского персонально. Но нельзя трогать украинского Президента", - отметил он.

По его словам, степень способности власти осуществить реформы напрямую зависит от поддержки народа.

"А вы что делаете, желая реформ? Мемчиками обмениваетесь? Зеленского с Подоляком высмеиваете? Поздравляю вас: вы ведете себя как самые идиоты-шариковы, которым профессор Преображенский желал лупить себя по затылку в поисках врагов", - написал Арестович.

По его словам, украинская власть не может быть для Украины преступной.

"Преступными могут быть только действия конкретных лиц на конкретных должностях", - резюмировал советник главы ОП.

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию в соцсети: кто-то его поддержал, а часть пользователей была возмущена и подвергла критике самого Арестовича.

"А вы, конечно же, не разочарование года. Человек, который годами создавал свою репутацию, всегда следил за своими словами, в одночасье все это потерял, став частью власти. И ведь дело не в самом факте прихода во власть, а то как вы, став человеком при власти, сами себе изменили", - написал Богдан Матвийчук.

"Ну да, предыдущую власть и президента можно было презирать, ржать над ними и т.д. А над нынешней - нет ??? Сами научили, сами и кушайте! Закон бумеранга никто не отменял!", - отметил Павел Казан.

"Да, Алексей, давайте попробуем еще потерпеть, может на второй срок (которого "не будет") "энергичный лидер" таки что-то путное родит со своей командой "энергичных людей", которые не то что объяснить свои планы и стратегию, даже зашквары свои не могут признать и исправить так, чтобы народ не смеялся над ними", - добавил Виктор Аксенов.

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Напомним: