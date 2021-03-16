Арестович послал матом пользователя Facebook из-за просьбы писать на украинском

Арестович угодил в языковой скандал/ Фото Facebook

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович угодил в очередной скандал. В этот раз - языковой.

Арестович опубликовал в соцсети Facebook пост о заседании ТКГ. В нем говорилось о том, чем занимается украинская делегация на заседаниях. Пост был опубликован на русском языке.

"Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.

Под постом один из пользователей попросил внештатного советника руководителя Офиса президента написать текст на государственном языке, на что получил крайне грубый ответ. Арестович послал его "на три буквы" и спросил: "Так понятнее?".

Пользователей соцсети возмутила грубость Арестовича.

"Алёша. Тебя уважало огромное количество людей. Почитай сейчас комментарии к своим постам. Что ты наделал.... Ты - враг. Враг моей Украины", - прокомментировала Татьяна Козаченко.

"А вот я от этого конченого не могу отписаться. Я журналист. И вынужден смотреть на мат официального лица на официальном аккаунете. Извините, но это так не работает. Официальное лицо не имеет права посылать на@уй, иначе это не официальное лицо, а конченое хамло. Мало того, что он русский фейк распространил, так теперь ему и украинский язык не нравится. Знаете, кому еще не нравится украинский? - "той стороне", - возмутился Макс Литвиненко.

"Похоже привет от Кернеса, такого же недалекого и русскоязычного. Вот вы член ТКГ оказывается - высокого о себе мнения. А на самом деле один пафос и понты. А король оказался голым", - отметила Ирина Светочева.

Напомним: