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Арестович послал матом пользователя Facebook из-за просьбы писать на украинском

16 марта 2021, 12:29
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Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович угодил в языковой скандал и нарвался на гнев украинцев.

Арестович
Арестович угодил в языковой скандал/ Фото Facebook

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович угодил в очередной скандал. В этот раз - языковой.

Арестович опубликовал в соцсети Facebook пост о заседании ТКГ. В нем говорилось о том, чем занимается украинская делегация на заседаниях. Пост был опубликован на русском языке.

"Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.

Под постом один из пользователей попросил внештатного советника руководителя Офиса президента написать текст на государственном языке, на что получил крайне грубый ответ. Арестович послал его "на три буквы" и спросил: "Так понятнее?".

Пользователей соцсети возмутила грубость Арестовича.

"Алёша. Тебя уважало огромное количество людей. Почитай сейчас комментарии к своим постам. Что ты наделал.... Ты - враг. Враг моей Украины", - прокомментировала Татьяна Козаченко.

"А вот я от этого конченого не могу отписаться. Я журналист. И вынужден смотреть на мат официального лица на официальном аккаунете. Извините, но это так не работает. Официальное лицо не имеет права посылать на@уй, иначе это не официальное лицо, а конченое хамло. Мало того, что он русский фейк распространил, так теперь ему и украинский язык не нравится. Знаете, кому еще не нравится украинский? - "той стороне", - возмутился Макс Литвиненко.

"Похоже привет от Кернеса, такого же недалекого и русскоязычного. Вот вы член ТКГ оказывается - высокого о себе мнения. А на самом деле один пафос и понты. А король оказался голым", - отметила Ирина Светочева.

Напомним:

  • Официальный спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах по урегулированию войны на Донбассе Алексей Арестович назвал критиков президента Владимира Зеленского "дятлами" и "помойными крысами".
  • Ранее Арестович также разразился оскорблениями в адрес украинцев, которые подтрунивают над властью. В частности, он назвал таких граждан "разочарованием года", "овцами" и "лакеями".
  • Кроме того, между представителем украинской делегации в ТКГ Алексеем Арестовичем и нардепом от Европейской солидарности Ириной Геращенко произошла словесная перепалка в прямом эфире одного из украинских телеканалов. В частности, Арестович публично унизил военных Вооруженных сил Украины, а также отличился сексистским заявлением в отношении женщин-политиков.
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