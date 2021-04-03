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Кравчук поставил жесткий ультиматум ОБСЕ из-за провокации ОРДО

3 апреля 2021, 18:58
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Украинская делегация не будет участвовать в консультациях политической подгруппы ТКГ.

Об ультиматуме ОБСЕ заявил Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с переговорным процессом в ТКГ.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что представители украинской делегации не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока специальный представитель действующего председателя ОБСЕ и модератор в ТКГ Хайди Грау не добьётся исключения из переговоров осуждённой в Украине за терроризм "общественной экспертки" от ОРДО Майи Пироговой.

"Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек (Майя Пирогова, – ред.) не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров … Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что "не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании политической рабочей подгруппы ТКГ, поскольку оппоненты украинской делегации сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях".

Что известно о провокации на переговорах ТКГ:

  • Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу идет на сознательные провокации, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
  • Украина настаивает на том, что не будет вести разговоры с террористами в переговорах по Донбассу.
  • По его словам, этот вопрос стал основным на последнем заседании ТКГ и уточнил, что украинская делегация настаивала на невозможности участия в переговорах людей, осужденных за терроризм.
  • Украинский переговорщик говорит, что дальнейшее развитие событий зависит от позции РФ и обвинил российскую сторону в осознанной провокации.
  • Член украинской делегации отметил, что Россия об этом знала, и тем не менее в переговорах попыталась принять участие осужденная Украиной за терроризм Майя Пирогова.
ОБСЕ ОРДЛО ТКГ Леонид Кравчук новости Украины новости Донбасса
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