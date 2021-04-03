Кравчук поставил жесткий ультиматум ОБСЕ из-за провокации ОРДО

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с переговорным процессом в ТКГ.

В эфире телеканала Украина 24 он подчеркнул, что представители украинской делегации не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока специальный представитель действующего председателя ОБСЕ и модератор в ТКГ Хайди Грау не добьётся исключения из переговоров осуждённой в Украине за терроризм "общественной экспертки" от ОРДО Майи Пироговой.

"Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек (Майя Пирогова, – ред.) не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров … Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что "не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании политической рабочей подгруппы ТКГ, поскольку оппоненты украинской делегации сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях".

Что известно о провокации на переговорах ТКГ: