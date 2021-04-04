Разумков оценил возможность военного наступления России

Дмитрий Разумков высказался о ситуации на Донбассе / Reuters

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, есть ли причины опасаться военного наступления России и оценил ситуацию из-за обострения на Донбассе.

"На линии соприкосновения происходят негативные сигналы. Но параллельно с этим мы видим наращивание военного потенциала на границах с нашим государством со стороны России — это не может не беспокоить нас", — отмечает Разумков.

По словам Разумков, ситуация на востоке Украины пока под контролем.

"Но украинская армия уже не такая, которая была в 2014 году, она гораздо подготовленее. Мы видим поддержку наших иностранных партнеров, поэтому мы должны быть готовы к любому повороту событий, но на сегодня ситуация остается под контролем. Надеюсь, в дальнейшем будет так же", — сказал он.

Также Разумков заявил, что переговоры в нормандском формате невозможны без участия Украины.

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"Относительно того, что переговоры происходили между Францией, Германией и Россией без Украины, с одной стороны, они могут это делать по их должностям. Но любые решения точно не могут приниматься без участия Украины. В этом случае так же. Обсуждать любые вопросы — пожалуйста. Но если это касается интересов нашего государства, то без представителей Украины это точно невозможно", — сказал Разумков, передает Украина 24.

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