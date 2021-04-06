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В МИД РФ рассказали США свою версию событий на Донбассе

6 апреля 2021, 10:15
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Представители России и США обсудили ситуацию на востоке Украины. Сергей Рябков рассказал, кто устраивает провокации в ОРДЛО.

Сергей Рябков
Сергей Рябков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона / Фото twitter com mid_rf

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на Донбассе.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российские дипломаты "исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", передает ТАСС.

В частности, по версии российской стороны "наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США на востоке Украины".

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", - заявил замглавы МИД РФ.

Ситуация на Донбассе - о чем ранее писал Главред:

  • Гибридные войска РФ 26 марта обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 украинских военных. Двое - получили ранения.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что РФ стягивает войска к границам Украины под предлогом планов по проведению новых военных учений Запад 2021.
  • 30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
  • 31 марта состоялось заседание ТКГ, в ходе которого Украина предложила установить новый режим прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Россия данную инициативу не поддержала.
  • 2 апреля состоялись первые телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с американским главой государства Джо Байденом. В ходе дискуссии глава США заявил о поддержке Вашингтоном украинского государства в военном конфликте на Донбассе.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что ситуация на Донбассе ухудшается. РФ примет меры в случае усиления войск Североатлантического альянса вокруг Украины.
  • 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира, включая Украину.

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