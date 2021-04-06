В МИД РФ рассказали США свою версию событий на Донбассе

Сергей Рябков рассказал о контактах Москвы и Вашингтона / Фото twitter com mid_rf

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что представители Москвы и Вашингтона обсудили ситуацию на Донбассе.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, российские дипломаты "исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", передает ТАСС.

В частности, по версии российской стороны "наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США на востоке Украины".

"В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", - заявил замглавы МИД РФ.

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