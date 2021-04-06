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Лавров разразился обвинением в адрес Украины и обратился к Западу

6 апреля 2021, 14:07
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Москва обвиняет Киев в нарушении "всех минских договоренностей".

лавров
Киев угрожает войной на Донбассе, Запад должен заставить Украину выполнять Минские соглашения - Лавров / Reuters

Россия обвинила Украину в усилении конфликта на Донбассе и нарушении всех договоренностей, достигнутых в рамках минского процесса. Запад должен отреагировать на якобы переброску Киевом военных сил к линии разграничения в зоне конфликта и приложить максимальные усилия для выполнения украинской стороной Минских соглашений. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник, 6 апреля.

Как сообщает ТАСС, глава МИД России сказал о том, что Германия и Франция в рамках переговоров в нормандском формате не демонстрируют намерений поспособствовать выполнению Киевом договоренностей по Донбассу. Берлину и Парижу следует принять такие меры.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве, на уровне лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - считает Лавров.

По его словам, Запад не проявляет ожидаемой Россией реакции на усиление военного потенциала Украины и "переброски войск" к линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе. Западные страны наоборот демонстрируют поддержку украинской власти.Читайте такжеАрестович объяснил, как Путин "мстит" Байдену и Зеленскому

Кроме того, российский дипломат обвинил Украину в нарушении всех договоренностей по урегулированию вооруженной конфронтации на Донбассе и якобы угрозе войной. Согласно его ожиданиям, Запад должен оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений.

"Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. Теперь Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса в Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере", - подчеркнул Сергей Лавров.

Ситуация на Донбассе

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