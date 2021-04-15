У Путина сделали новое заявление о войсках у границ Украины

Ситуация вокруг Украины остается сложной, сказал Дмитрий Песков.
На данный момент нельзя сказать, что ситуация, связанная с концентрацией войск вокруг Украины, меняется к лучшему. США и НАТО перебросили к российским границам военный контингент и технику. Подобные действия приводят к новой напряженности. Ситуация вряд ли приблизится к стабилизации из-за решения Штатов не направлять военные корабли в Черное море. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, спикер Кремля назвал ситуацию сложной, обвинив США и Североатлантический альянс в переброске военного контингента и техники к границам РФ в рамках военных маневров.
"Пока ситуация весьма напряженная. Вы знаете, что очень много военных соединений и НАТО, и США, которые переброшены были к нашим границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные военные компоненты ведут к очередному витку напряжения", - сказал Песков.Читайте такжеВ России заявили об "успехе" Путина и оценили сценарий для Украины
При этом он подчеркнул, что решение Вашингтона, связанное с отказом отправлять военные корабли ВМС США в Черное море, вряд ли указывает на деэскалацию ситуации.
Войска РФ у границ Украины
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта объявил о стягивании Россией войск к украинским границам под предлогом подготовки к военным маневрам Запад-2021.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля заявил, что войска России будут находиться в приграничных с Украиной районах столько времени, сколько потребуется Москве. Решение о конкретных сроках пребывания военных подразделений примут военное руководство страны и президент Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля сказал, что Украина, несмотря на все обвинения со стороны России, не намерена освобождать оккупированный Донбасс на базе силового сценария. Киев стремится к мирному урегулированию конфликта, однако украинская армия готова отвечать на провокации противника.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 апреля рассказал, что РФ сосредоточила у украинских границ рекордное количество войск за годы российско-украинского конфликта. Все 30 стран-участников НАТО выразили обеспокоенность в связи с этими событиями.