У Путина сделали новое заявление о войсках у границ Украины

Решение США об отказе отправлять боевые корабли в Черное море не приведет к разрядке ситуации по Украине - Песков / УНИАН

На данный момент нельзя сказать, что ситуация, связанная с концентрацией войск вокруг Украины, меняется к лучшему. США и НАТО перебросили к российским границам военный контингент и технику. Подобные действия приводят к новой напряженности. Ситуация вряд ли приблизится к стабилизации из-за решения Штатов не направлять военные корабли в Черное море. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля назвал ситуацию сложной, обвинив США и Североатлантический альянс в переброске военного контингента и техники к границам РФ в рамках военных маневров.

"Пока ситуация весьма напряженная. Вы знаете, что очень много военных соединений и НАТО, и США, которые переброшены были к нашим границам в рамках различных учений прямо из США вместе с военной техникой. Конечно, в этой ситуации любые дополнительные военные компоненты ведут к очередному витку напряжения", - сказал Песков.Читайте такжеВ России заявили об "успехе" Путина и оценили сценарий для Украины

При этом он подчеркнул, что решение Вашингтона, связанное с отказом отправлять военные корабли ВМС США в Черное море, вряд ли указывает на деэскалацию ситуации.

Войска РФ у границ Украины