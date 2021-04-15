В Турции раскрыли решение США по военным кораблям в Черном море

США отменили проход военных кораблей в Черное море / Reuters

США приняли решение об отмене прохода своих военных кораблей в черноморскую акваторию, о чем ранее была достигнута договоренность с Анкарой. Если в Вашингтоне изменят свое решение, то в течение 3 дней у американцев есть возможность отправить корабли в Черное море. Иначе нужно будет оформлять новое уведомление за 15 дней до запуска суден. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В эфире телеканала NTV он сказал о том, что американцы устно сказали Анкаре об отмене прохода кораблей. Свое решение США имеют право изменить в течение 3 дней.

"Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода", - объяснил дипломат, подчеркнув, что были отменены 5 из 14 уведомлений США о проходе американских военных кораблей в Черное море.Читайте такжеМорская авиация и стрельбы: корабли ЧФ РФ вышли на учения в Черное море

Напомним, в МИД Турции ранее заявляли, что ракетные эсминцы США Donald Cook и Roosevelt находятся в акватории Средиземного моря. Планировалось, что судна окажутся в Черном море 14 и 15 апреля, однако позже на уровне СМИ сообщалось об отмене Вашингтоном своего решения.

Военные корабли США в Черном море