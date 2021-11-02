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Переброска войск РФ к границам Украины: в Пентагоне предупредили об агрессии

2 ноября 2021, 10:32
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США собираются продолжить консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу.

армия, военные, россия, рф, солдат
РФ стягивает войска к границе Украины / Facebook/mod.mil.rus

В американском оборонном ведомстве прокомментировали информацию о новом скоплении российских войск на границе Украины.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что американской стороне известно о публичных сообщениях о необычной российской военной активности у территории Украины, сообщает AFP.

По его словам, США собираются продолжить консультации с союзниками и партнерами по этому вопросу.

"Как мы уже говорили ранее, какие-либо эскалационные или агрессивные действия будут вызывать большую обеспокоенность у Соединенных Штатов", - добавил Кирби.

Что известно о переброске войск РФ к границе Украины

Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

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Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны.

Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.

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