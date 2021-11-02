Россия снова наращивает войска и технику на границе с Украиной - Politico

Кадр снят в Смоленской области, которая граничит с Беларусью / Спутниковый снимок Maxar Technologies Politico

Россия сосредотачивает свои войска и военную технику на границе с Украиной, об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, которые опубликовало американское издание Politico.

Фотографии были сделаны понедельник, 1 ноября. На кадрах - танки, самоходные орудия и воинский персонал.

"Новые коммерческие фотографии, сделанные спутником в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия вновь сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной", - пишет издание.

При этом Politico отмечает, что снимки были сделаны в районе российского города Ельня, расположенного в Смоленской области, которая граничит с Беларусью, а не с Украиной.

Издание утверждает, что войска, включающие первую гвардейскую танковую армию, якобы перебазировались в этот район в конце сентября из других российских регионов. Обычно учения этой армии происходят под Москвой.

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"Армия предназначена для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий. Обычно она первой получает новейшее оборудование, а также рассматривается как основная формация для тестирования нового оборудования и тактики", - пишет Politico со ссылкой на анализ британского издательства Jane's.

Спутниковый снимок Maxar Technologies Politico

Отмечается также, что четвертая танковая дивизия России была переброшена в районы Брянска и Курска. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

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Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Отмечается, что в последние дни в сети начали появляться ролики, на которых запечатлено передвижение большого количество российской военной техники на юге и западе страны. Были замечены в частности танки и ракеты. Цель их нахождения там пока неизвестна.