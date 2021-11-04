"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины

В Минобороны назвали сроки активизации военных РФ / Reuters

Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорит, что увеличение военного контингента РФ ожидается уже декабре-январе.

Ссылаясь на данные разведки, представительница Минобороны в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно.

"Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента", – рассказала Маляр.

Замминистра отметила, что ситуация контролируется и на данный момент это "не та ситуация, когда нужно бить в набат".

Читайте такжеУ Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины"Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться - ситуация под контролем", - заявила Маляр.

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Российские войска на границе с Украиной

Как сообщал Главред, ранее издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг об информацию увеличение контингента российских войсках на границе с Украиной.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…", - заявил Данилов.

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