У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины

США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины / Reuters

Вашингтон фиксирует отвод Россией значительного количества войск от границ Украины и возвращение подразделений в пункты их постоянной дислокации. Америка считает такое решение Москвы конструктивным. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет украинского государства, при этом продолжая переговоры с Москвой. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал он в ходе Аспенского форума.

По его слова, позиция США остается простой и прозрачной – Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако американцы ведут переговоры на высоком уровне с российскими, а также французскими и немецкими представителями.Читайте такжеВ разведке США раскрыли детали прогноза по войне Украины и РФ на Донбассе

"Наша цель - быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими", - подчеркнул Салливаню

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