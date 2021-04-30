У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины

США проводят консультации с Россией на высоком уровне, сказал Джейк Салливан.
Вашингтон фиксирует отвод Россией значительного количества войск от границ Украины и возвращение подразделений в пункты их постоянной дислокации. Америка считает такое решение Москвы конструктивным. США поддерживают территориальную целостность и суверенитет украинского государства, при этом продолжая переговоры с Москвой. Об этом заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои обычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал он в ходе Аспенского форума.
По его слова, позиция США остается простой и прозрачной – Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако американцы ведут переговоры на высоком уровне с российскими, а также французскими и немецкими представителями.Читайте такжеВ разведке США раскрыли детали прогноза по войне Украины и РФ на Донбассе
"Наша цель - быть внимательными, публичными, без обиняков говорить, что мы поддерживаем и защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины, но потом еще используем и конфиденциальные дипломатические контакты высокого уровня, чтобы общаться с русскими на тему того, как подходить к этой ситуации. Это наряду с консультациями с немцами, французами и другими", - подчеркнул Салливаню
Отношения США и России
- Американский президент Джо Байден 13 апреля поговорил по телефону с главой РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора хозяин Белого дома заявил о поддержке Украины и предупредил Путина о новых санкциях США. В то же время Байден предложил Путину провести встречу в одной из страны Европы.
- Через 2 дня, 15 апреля, США ударили новыми санкциями по России. Под ограничения попали 6 российских технологических компаний, а также 32 юридических и физических лица. Кроме того, Штаты решили выслать 10 американских дипломатов.
- На следующий день, 16 апреля, Россия ввела ответные санкции против США. Москва внесла в "черный список" ряд американских высокопоставленных чиновников, которым был запрещен въезд на территорию РФ. Также российские власти решили выслать американских дипломатов.
- В МИД России сказали о том, что такие меры могут негативно отразиться на перспективах встречи Путина и Байдена.
- Позже помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина действительно состоится. По его словам, для реализации таких переговоров должны появиться соответствующие условия.