В США предупредили о срыве встречи Байдена и Путина

Саммит Вашингтона и Москвы должен пройти при оптимальных условиях, считает Джейк Салливан.
На данный момент нет конкретного понимания относительно того, когда состоится встреча президентов США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Сейчас нет четкой оценки перспективы реализации такого мероприятия. Для того, чтобы состоялась встреча, должны возникнуть определенные условия, которые позволят сторонам достичь прогресса в американо-российских отношениях. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
"Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперед наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он", - сказал чиновник в интервью CNN в ответ на вопрос о планах по встрече лидеров США и России.
Отношения США и России
- Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина состоялись 13 апреля. В ходе разговора американский глава государства призвал Путина прекратить военное давление у границ Украины и заявил о поддержке Киева. Также Байден предложил главе РФ провести встречу на территории одной из европейских стран.
- 15 апреля США запустили новые санкции против РФ. Новые санкционные мероприятия предусматривают ограничения в отношении 6 технологических компаний и 32 российских физических и юридических лиц. Кроме того, Штаты выдворили 10 сотрудников российских дипломатических ведомств.
- 16 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что во время телефонного разговора Путин предлагал Байдену провести встречу в ближайшие несколько дней, причем без всяких дополнительных условий.
- В тот же день Россия ввела ответные санкции против США. Российское государство выслало 10 американских дипломатов и запретило въезд ряду чиновников. Также Москва посоветовала послу Штатов Джону Салливану отправиться в Вашингтон.