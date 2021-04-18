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В США предупредили о срыве встречи Байдена и Путина

18 апреля 2021, 19:00
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Саммит Вашингтона и Москвы должен пройти при оптимальных условиях, считает Джейк Салливан.

Джейк Салливан
Пока неизвестно, когда пройдет встреча Байдена и Путина, и состоятся ли такие переговоры - Салливан / GettyImages

На данный момент нет конкретного понимания относительно того, когда состоится встреча президентов США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Сейчас нет четкой оценки перспективы реализации такого мероприятия. Для того, чтобы состоялась встреча, должны возникнуть определенные условия, которые позволят сторонам достичь прогресса в американо-российских отношениях. Об этом заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

"Этот саммит должен состояться при подходящих условиях, чтобы действительно продвинуть вперед наши отношения. Но я не готов углубляться в гипотетические предположения, когда пройдет этот саммит и состоится ли он", - сказал чиновник в интервью CNN в ответ на вопрос о планах по встрече лидеров США и России.

Отношения США и России

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