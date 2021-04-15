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Байден одобрил новый санкционный удар США по России

15 апреля 2021, 15:14
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США высылают десять человек из дипломатической миссии РФ.

Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Кроме того, США высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне из-за того, что в состав персонала входят представители российских спецслужб, рассказали в Белом доме.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.

Администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.

В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Кого коснется санкционный удар США

Санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний:

  • Технополис ЭРА;
  • АО Пасит;
  • Федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности;
  • ООО Необит;
  • АО Передовые системные технологии;
  • АО Позитив Текнолоджиз.

Также вводятся санкции против 32 физических лиц и организаций. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, 10 человек дипмисиии РФ в Вашингтоне высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.

В то же время США в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. При этом США ввели санкции против глав управлений ФСБ и СК в захваченном Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится на сайте Белого дома.

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За что США наказывают Россию:

  • В декабре 2020 года издание Reuters сообщило, что хакеры взломали систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитили данные.
  • Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Пострадали почти все государственные учреждения США. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуют проверить свои сети на наличие показателей компрометации.
  • Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29, или Cozy Bear, которую часто обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ.
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