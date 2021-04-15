Байден одобрил новый санкционный удар США по России

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против Российской Федерации.

Кроме того, США высылают десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне из-за того, что в состав персонала входят представители российских спецслужб, рассказали в Белом доме.

"Сегодня президент Байден подписал новое распоряжение о санкциях, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать ее в полном объеме", - говорится в сообщении.

Администрация Байдена "ясно дала понять", что США "хотят стабильных и предсказуемых" отношений с Россией, но при этом будут отстаивать свои национальные интересы.

В соответствии с указом Байдена, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять последним ссуды.

Кого коснется санкционный удар США

Санкции введены в отношении 6 российских технологических компаний:

Технополис ЭРА;

АО Пасит;

Федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности;

ООО Необит;

АО Передовые системные технологии;

АО Позитив Текнолоджиз.

Также вводятся санкции против 32 физических лиц и организаций. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, 10 человек дипмисиии РФ в Вашингтоне высылают из страны, поскольку в них есть представители российских спецслужб.

В то же время США в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложили санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. При этом США ввели санкции против глав управлений ФСБ и СК в захваченном Крыму.

"Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией наращивания военной мощи и подстрекательской риторики", - говорится на сайте Белого дома.

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За что США наказывают Россию: