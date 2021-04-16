Россия ввела санкции против США: кто попал в список

Лавров отреагировал на новые санкции США / Reuters

Россия намерена зеркально ответить на высылку из США десяти своих дипломатов, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 16 апреля, передает ТАСС.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал он.

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В частности, РФ может прекратить деятельность американских фондов, которые, по мнению Кремля, вмешиваются в российскую внешнюю политику.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - заявил глава российского МИДа.

В российский санкционный список попали:

Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;

Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;

Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;

Кристофер Рэй, директор ФБР;

Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;

Кроме того, въезд закрыли бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

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