УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия ввела санкции против США: кто попал в список

16 апреля 2021, 21:02
Прослушать новость
Остановить

Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

Лавров
Лавров отреагировал на новые санкции США / Reuters

Россия намерена зеркально ответить на высылку из США десяти своих дипломатов, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 16 апреля, передает ТАСС.

"Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан, с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну", - заявил он.

При этом Лавров подчеркнул, что РФ может принять болезненные меры для американского бизнеса, однако пока будет держать их про запас.

"У нас тоже есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса. Мы их будем держать про запас", - сказал он.

Читайте такжеКитай "наехал" на США из-за новых санкций против России

В частности, РФ может прекратить деятельность американских фондов, которые, по мнению Кремля, вмешиваются в российскую внешнюю политику.

"Мы будем ограничивать и прекращать деятельность на нашей территории американских фондов, американских неправительственных организаций, которые, не скрывая, напрямую вмешиваются в нашу внутриполитическую жизнь", - заявил глава российского МИДа.

В российский санкционный список попали:

  • Мэррик Гарланд, генеральный прокурор США;
  • Майкл Карвахаль, директор Федерального бюро тюрем США;
  • Алехандро Майоркас, министр внутренней безопасности США;
  • Кристофер Рэй, директор ФБР;
  • Эврил Хейнс, директор Национальной разведки США;

Кроме того, въезд закрыли бывшему помощнику президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН Джону Болтону и бывшему директору ЦРУ Роберту Вулси.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

новости России санкции МИД РФ санкции против России Сергей Лавров
Сейчас вы просматриваете новость «Россия ввела санкции против США: кто попал в список». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Роман на проекте: участник Голоса признался в любви соперницеРоман на проекте: участник Голоса признался в любви сопернице В Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с ПутинымВ Кремле ответили на инициативу Кравчука поговорить с Путиным Лукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по ДонбассуЛукашенко раскрыл, что Путин предлагал Порошенко по Донбассу В Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на ДонбассеВ Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Телеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образеТелеведущая 1+1 без лифчика вышла на сцену в шикарном образе

Последние новости

09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
Реклама
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
Реклама
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
Реклама
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять