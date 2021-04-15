В МИД Украины отреагировали на новые санкции США против России

Дмитрий Кулеба поддержал санкции США против России / УНИАН

Украина поддерживает введение США новых санкций против России за ее действия в аннексированном Крыму и за вмешательство в американские выборы, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США", - написал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред: