В МИД Украины отреагировали на новые санкции США против России

Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма.
Украина поддерживает введение США новых санкций против России за ее действия в аннексированном Крыму и за вмешательство в американские выборы, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США", - написал Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что демократия нуждается в защите.
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
Автор: Екатерина Трохимчук