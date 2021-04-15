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В Госдепе назвали важную причину новых санкций США против России

15 апреля 2021, 18:47
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США и в дальнейшем будут твердо отвечать на действия России, заявил Блинкен.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен высказался о новых санкциях против России / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкена сделал важное заявление после введения санкций Джо Байденом против России.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты настроены решительно реагировать на злонамеренную деятельность России, направленную против интересов Америки, а также стран-союзников и партнеров.

"Эти действия (введение новых санкций – ред.) призваны привлечь Россию к ответственности за ее необдуманные действия. Мы будем реагировать твердо в ответ на активность РФ, которая причиняет вред нам или нашим союзникам и партнерам", - заявил глава Государственного департамента США.

При этом Блинкен подчеркнул, что введение санкций против России уменьшит ресурсы, доступные для Кремля, чтобы осуществлять подобную злонамеренную активность в будущем.

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В то же время он отметил, что Соединенные Штаты будут искать возможности для взаимодействия с РФ там, где это возможно, "с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам Соединенных Штатов".

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Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

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