"Сегодня такой концентрации там нет": Данилов обвинил иноСМИ в дезинформации

Данилов считает неправдивой информацию иноСМИ / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов сделал громкое заявление по поводу недавней информации о российских войсках на границе с Украиной. Он полностью отрицает сведения западных медиа, которые опубликовали статьи о возможной концентрации армии и боетехники РФ на границе с нашей страной.

"Идет сознательная дезинформация всего общества. Скажем так – то, что они там пишут, не соответствует действительности. На сегодняшний день это не соответствует действительности. Мы наблюдаем за всеми процессами, это дезинформация и нам непонятно, для чего они это делают…", - заявил Данилов в комментарии Радио Свобода.

Читайте такжеВойска РФ у границ Украины: у Путина ответили на обвиненияТакже он подчеркнул, что Украине не знает о завтрашнем будущем. Однако "сегодня такой концентрации там нет".

"Пусть они покажут фотографии, которые были там месяц назад, две недели назад – вы увидите одни и те же фотографии", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, писало, что Россия снова наращивает свои вооруженные силы вблизи украинской границы. Это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе.