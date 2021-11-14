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Британский спецназ готов направить в Украину 600 военных на фоне опасений вторжения России - The Mirror

14 ноября 2021, 14:19
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Британские военные собирается мобилизоваться в Украину, поскольку президент Путин может представлять угрозу для Украины и Запада.

Российские войска возле границ Украины
Российские войска возле границ Украины / Reuters

Великобритания готовится отправить в Украину порядка 600 спецназовцев на фоне опасений, что туда могут вторгнуться российские войска.

Такую информацию обнародовало издание The Mirror со ссылкой на источники. Переброска военных может быть осуществлена в самое ближайшее время.

"От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они прошли подготовку и готовы к обоим вариантам развития событий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подготовка началась после того, как "главы оборонных ведомств и глава МИ-6 сообщили №10, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада".

Издание уточняет, что в Украину могут быть направлены солдаты 16-й десантно-штурмовой бригады, а также военнослужащие Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), полк специальной разведки, связисты, инженеры и врачи.

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Поводом для подготовки военных послужили заявления американских чиновников о том, что Россия может вторгнуться в Украину, а также сообщения в западных СМИ о сосредоточении российской военной техники вблизи украинских границ.

Издание пишет, что самый высокопоставленный военный офицер Великобритании генерал сэр Ник Картер предупредил, что существует больший риск случайного возникновения войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен холодной войны.

Войска России у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

В Пентагоне заявили, что им известно о информации по войскам России у границ Украины. Вашингтон намерен продолжить консультации с союзниками по данному вопросу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался комментировать статью Politico о войсках РФ у границ Украины и подчеркнул, что передвижение военных подразделений на своей территории является внутренним делом российского государства.

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