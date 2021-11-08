У Зеленского предупредили о российском вторжении и объяснили переброску войск РФ

В ОП оценили угрозу вторжения армии РФ / УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал ситуацию вокруг маневров российских войск у границы Украины.

В эфире канала Украина 24 он отметил, что пока происходящее не до конца понятно.

Собеседние утверждает, что группировка российских войск, которая сформированная в апреле этого года вокруг границ Украины, не изменилась в численность. При этом замечено перемещение войск.

"То есть те части и подразделения, которые находятся на наших границах, маневрировали — изображали отход в пункты постоянной дислокации потом возвращение и так далее. С середины октября начались примерно те же самые маневры. Природа этих маневров пока непонятна", — сказал он.

Цель военных маневров РФ у границ Украины

Советник главы ОП не исключает, что маневры войск РФ — элемент давления на Украину. По его словам, кремлевская верхушка может пытаться осуществить давление на руководство Украины, на народ Украины, на западных партнеров с целью продемонстрировать еще и военную угрозу и подорвать доверие населения к руководству, чтобы сдвинуть сроки проведения новой встречи в Нормандском формате.

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Вместе с тем он говорит, что перемещение российских войск может преследовать цель создания ударных группировок: "И маневры могут перерасти в полномасштабное вторжение и это может произойти достаточно быстро — в течение месяца-двух".

Арестович добавил, что правительственная комиссия Украины вылетает в Вашингтон для консультаций по этому вопросу.

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Переброска войск РФ на границу Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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